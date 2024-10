Meteo Altamura, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 15,3°C nelle prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà circa 23,4°C nel corso della mattina. I venti, provenienti principalmente da Sud e Sud-Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente freschi, con raffiche che potranno superare i 40 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a diventare completamente coperta. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,3°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’83%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 21,3°C alle 09:00. L’umidità scenderà leggermente, ma si manterrà comunque sopra il 50%. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare a 25,9 km/h e raffiche fino a 31,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 28 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,9°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 85%. I venti, sebbene più deboli rispetto al pomeriggio, continueranno a mantenere una certa freschezza, con velocità che si attesteranno attorno ai 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Altamura nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e i venti freschi potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto frizzante. Domani, si assisterà a un lieve abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 11.7 S max 24 Ostro 85 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 13.2 SSE max 28.5 Scirocco 90 % 1017 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 21.2 SSE max 34 Scirocco 79 % 1017 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +22.4° Assenti 25.9 SSE max 28.4 Scirocco 52 % 1016 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 27.3 SSE max 29.1 Scirocco 53 % 1014 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° Assenti 25.7 SSE max 39.4 Scirocco 77 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° Assenti 24.5 SSE max 44.2 Scirocco 84 % 1012 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +18° Assenti 14.8 S max 26.4 Ostro 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:19

