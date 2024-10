Meteo Altamura, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, la situazione si presenterà già instabile, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alla mattina. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con un aumento della copertura nuvolosa e una leggera brezza proveniente da sud-est.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che oscilleranno tra i 16°C e i 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più intensi, raggiungendo velocità di circa 25 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 51%, con accumuli di pioggia che si preannunciano modesti.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno fino a 16°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere punte di 33 km/h. La situazione di instabilità continuerà a persistere, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 94%. Le precipitazioni potrebbero accumularsi, portando a un aumento della pioggia, con valori che potrebbero superare i 2 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno ancora più severe, con forti piogge attese. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dei venti freschi e delle piogge abbondanti. Le raffiche di vento potrebbero superare i 50 km/h, rendendo la situazione particolarmente scomoda. Le precipitazioni potrebbero accumularsi significativamente, con valori che potrebbero arrivare fino a 7 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Altamura nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. La giornata di Sabato 19 Ottobre si preannuncia quindi come una giornata di maltempo persistente, con piogge abbondanti e temperature fresche. Anche nei giorni successivi, si prevede una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno sotto la media stagionale. Gli abitanti di Altamura dovranno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima decisamente autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.21 mm 3.7 SSO max 5 Libeccio 90 % 1014 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° prob. 49 % 5.7 SE max 7.9 Scirocco 92 % 1013 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 33 % 15.8 SE max 26.5 Scirocco 86 % 1014 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 61 % 25.3 SE max 31.8 Scirocco 74 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.71 mm 33.1 SE max 44.1 Scirocco 86 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.78 mm 28.6 SE max 50.8 Scirocco 94 % 1014 hPa 19 forte pioggia +16.2° perc. +16.3° 7.41 mm 31.2 SE max 47.2 Scirocco 94 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.27 mm 29.1 SE max 50.4 Scirocco 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:03

