Meteo Ancona, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Ancona di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai +18,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi aprirsi a nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature raggiungeranno un massimo di +23,4°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento della probabilità di pioggia leggera. La sera porterà un miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature in calo.

Durante la notte, Ancona avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +18,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 10,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle 08:00, con temperature che varieranno da +18,8°C a +19,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, ma si registreranno raffiche fino a 10,2 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse e raggiungendo i 21,1°C alle 09:00 e i 22,5°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno fino alle 14:00, con temperature che si manterranno attorno ai 21,8°C. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,57 mm entro le 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h alle 13:00 e le raffiche che potranno toccare i 31,9 km/h nel tardo pomeriggio.

La sera si presenterà con un cielo che si schiarirà, con temperature in calo fino a +19,1°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche fino a 37,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona di Giovedì 10 Ottobre evidenziano una giornata variabile, con un inizio di giornata coperto e un successivo miglioramento nel pomeriggio, sebbene non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 8.8 S max 8.9 Ostro 66 % 1005 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 8.5 SSE max 9.2 Scirocco 64 % 1004 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 3 SE max 5.8 Scirocco 61 % 1004 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 13.8 SE max 26.5 Scirocco 56 % 1003 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° prob. 2 % 19 ESE max 28.6 Scirocco 62 % 1002 hPa 16 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.57 mm 9.1 SO max 14.7 Libeccio 72 % 1002 hPa 19 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 28 % 28.7 OSO max 46.4 Libeccio 67 % 1004 hPa 22 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° prob. 6 % 21.3 OSO max 37.7 Libeccio 68 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:26

