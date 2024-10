Meteo Ancona, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, Ancona si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. Con l’avanzare della mattina, le nuvole si faranno più presenti, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 65% entro le ore centrali della giornata. Le temperature, tuttavia, rimarranno gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 20°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e poche nuvole, con una temperatura di circa 17,7°C e una leggera brezza proveniente da sud-est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, passando a nubi sparse e poi a cielo coperto. La mattina si presenterà con temperature che varieranno da 17,4°C a 20°C, accompagnate da una leggera brezza che non supererà i 6 km/h. La percentuale di umidità si manterrà alta, attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 20°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h, ma senza particolari raffiche. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con valori che non supereranno il 4%. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’82%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 18°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, e l’umidità si attesterà attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ancona indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno un clima sereno nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.7° perc. +18° Assenti 1.9 SE max 2.2 Scirocco 93 % 1028 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° Assenti 3 OSO max 3.3 Libeccio 93 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.5° Assenti 4.9 OSO max 4.6 Libeccio 92 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 4.6 NNO max 4.1 Maestrale 84 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° Assenti 6.3 N max 6.1 Tramontana 81 % 1027 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 4 % 6.8 N max 7.5 Tramontana 84 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 2 % 1.9 NNE max 2.4 Grecale 87 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 2 % 3 NNO max 3.2 Maestrale 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.