Meteo Ancona, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Ancona di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,5°C e i 19,8°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 19,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-est. La probabilità di precipitazioni sarà presente, ma senza fenomeni significativi.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 19,4°C. Il vento si farà sentire con una leggera brezza, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 82%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura percepita scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 18,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, e la probabilità di pioggia sarà intorno al 33%.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,6°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento si presenterà con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Sabato e Domenica si prevede un cielo simile, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti. Tuttavia, è possibile che si verifichino ulteriori piogge, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +18° prob. 54 % 3.6 SE max 4.4 Scirocco 91 % 1025 hPa 3 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 55 % 3.7 SE max 4.5 Scirocco 91 % 1024 hPa 6 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 49 % 3.9 SSE max 4.8 Scirocco 91 % 1024 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 12 % 4.1 SSE max 5.9 Scirocco 85 % 1024 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 23 % 6.9 ESE max 7.3 Scirocco 80 % 1023 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 31 % 15 SE max 19.3 Scirocco 88 % 1022 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18.3° prob. 25 % 11.2 SE max 15 Scirocco 91 % 1022 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 12.7 SSE max 15.5 Scirocco 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:02

