Meteo Ancona, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, ma con un rapido cambiamento verso condizioni più nuvolose e piovose nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17,7°C, con una leggera copertura nuvolosa e venti sostenuti provenienti da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della nuvolosità e a precipitazioni nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con temperature che si aggireranno attorno ai 14-17°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 41,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma la copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, portando a un cielo parzialmente nuvoloso entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un cambiamento significativo. Il cielo diventerà sempre più coperto, e si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno alle 15:00. Le temperature scenderanno a circa 15-16°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 95%. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si attenueranno leggermente, ma continueranno a provenire da Nord Ovest.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14-15°C. Le piogge persistenti continueranno a manifestarsi, con intensità variabile, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e i venti si presenteranno più leggeri, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, con un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, Venerdì 4 Ottobre si preannuncia come una giornata di transizione, con un clima variabile e piogge nel pomeriggio. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo tornerà a farci visita nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 2 % 22.7 ONO max 32.4 Maestrale 76 % 1002 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +14.3° prob. 2 % 31.1 ONO max 39.1 Maestrale 81 % 1004 hPa 7 poche nuvole +14.6° perc. +14.3° prob. 7 % 38.3 ONO max 48 Maestrale 83 % 1005 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° prob. 29 % 32.2 NO max 34.8 Maestrale 77 % 1007 hPa 13 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° prob. 74 % 27.7 NO max 27.9 Maestrale 78 % 1008 hPa 16 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.42 mm 22.1 NO max 26.7 Maestrale 90 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.3 mm 15.4 NO max 19 Maestrale 89 % 1010 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 59 % 14.6 NO max 18.5 Maestrale 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.