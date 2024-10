Meteo Andria, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre, Andria si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 23,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento graduale delle temperature che toccheranno i 21,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 56% e il 68%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, rendendo l’aria fresca e gradevole. Le condizioni meteo si manterranno stabili, senza precipitazioni previste.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19,4°C alle 15:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 8,8 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’atmosfera risulterà piuttosto umida, con valori di umidità che toccheranno il 73%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che continueranno a scendere fino a raggiungere i 16,1°C alle 21:00. Il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 21,3 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, portandosi all’84%, creando una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Mercoledì e giovedì, si assisterà a un possibile miglioramento delle condizioni, con schiarite che potrebbero alternarsi a momenti di nuvolosità. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare le serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.4° perc. +15.4° Assenti 14.2 OSO max 23.1 Libeccio 92 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 12.9 OSO max 21.4 Libeccio 92 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.8° perc. +17.7° Assenti 14.2 O max 15.4 Ponente 77 % 1025 hPa 11 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° Assenti 9.7 NO max 10.2 Maestrale 58 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 10.4 NE max 10.3 Grecale 61 % 1023 hPa 17 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 1.4 SE max 6.7 Scirocco 74 % 1023 hPa 20 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 12.2 OSO max 19.9 Libeccio 81 % 1023 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 14.3 OSO max 23.5 Libeccio 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.