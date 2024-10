Meteo Andria, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Andria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 27°C. La presenza di venti sostenuti, provenienti principalmente da sud e sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti si faranno sentire con una velocità di circa 7,2 km/h. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 70%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,5°C alle 07:00 e arrivando fino a 26,9°C entro le 12:00. I venti, che si intensificheranno, soffieranno a una velocità di circa 15,7 km/h e l’umidità si manterrà attorno al 41%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno il picco di 27°C. I venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 31,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, rendendo l’aria piuttosto fresca nonostante le temperature elevate.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Tuttavia, le temperature rimarranno stabili intorno ai 21,5°C e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 29,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibili piogge leggere attese tra le 21:00 e le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questa fase autunnale, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 6.7 S max 10.9 Ostro 62 % 1017 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 7.2 S max 14.2 Ostro 70 % 1016 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 15.5 SSE max 24.3 Scirocco 69 % 1016 hPa 10 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° Assenti 14.8 S max 17.5 Ostro 46 % 1015 hPa 13 cielo coperto +27° perc. +27° Assenti 15.7 SSE max 19.2 Scirocco 42 % 1013 hPa 16 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 26.5 SSE max 39.9 Scirocco 58 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 29.3 SSE max 48.8 Scirocco 72 % 1010 hPa 22 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 4 % 23.3 SO max 43.9 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:20

