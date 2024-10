Meteo Andria, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Andria indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La notte precedente ha visto cieli coperti e temperature che si sono aggirate intorno ai 23°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della temperatura.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già dalle prime ore si noterà un’apertura verso cieli più sereni. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-25°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest, che potrebbe raggiungere i 29 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 40-58%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 25°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo un clima piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima si manterrà stabile, favorendo attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché nei giorni successivi potrebbero verificarsi variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 19 % 18.4 SSO max 38.4 Libeccio 58 % 1003 hPa 4 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 23 % 18.6 OSO max 34.3 Libeccio 68 % 1005 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +21° Assenti 26.9 OSO max 38.7 Libeccio 48 % 1007 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +23.4° Assenti 22.6 OSO max 30.3 Libeccio 37 % 1008 hPa 13 cielo sereno +25.1° perc. +24.5° Assenti 23.5 OSO max 27.2 Libeccio 31 % 1007 hPa 16 poche nuvole +22.5° perc. +21.8° Assenti 25 OSO max 30.7 Libeccio 39 % 1008 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 22.1 OSO max 35.7 Libeccio 50 % 1010 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 12.6 OSO max 24 Libeccio 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:27

