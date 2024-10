Meteo Angri, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Angri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi mostrare nubi sparse nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La mattina vedrà un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24°C. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo a 20°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90% e una temperatura di 20,2°C. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando si passerà a nubi sparse, con una temperatura che scenderà leggermente a 19,9°C alle 01:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare la notte fino alle 05:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,5°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 12:00, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 22,4°C, mentre alle 12:00 si attesterà a 23,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 61%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Alle 14:00, la temperatura scenderà leggermente a 23,6°C, per poi stabilizzarsi attorno ai 22,8°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 1-2%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 20,9°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 9%. La temperatura continuerà a calare, raggiungendo i 20,2°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre la settimana successiva potrebbe portare un ritorno di nubi e temperature più fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° Assenti 1.8 SSO max 2.5 Libeccio 85 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +20° Assenti 2 N max 2.3 Tramontana 87 % 1024 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° Assenti 1.8 E max 2 Levante 85 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 3.4 SO max 2.1 Libeccio 69 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +24° Assenti 6.4 SO max 4.2 Libeccio 61 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° prob. 1 % 5.5 SO max 3.9 Libeccio 67 % 1022 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 11 % 2.2 SO max 2.1 Libeccio 75 % 1022 hPa 21 cielo sereno +20.7° perc. +20.8° prob. 9 % 0.8 SSE max 2.2 Scirocco 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:03

