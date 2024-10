Meteo Aosta, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Aosta nel corso di Lunedì 7 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre dalla mattina in poi il cielo si coprirà completamente. Le temperature varieranno da un minimo di +11,8°C a un massimo di +16,6°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente orientale.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +11,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 78%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con l’avanzare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i +10°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +16,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 76% e il 93%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a mostrare un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La brezza continuerà a soffiare da Est, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,9°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori prossimi al 98%. La brezza continuerà a mantenere una leggera ventilazione, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno stabili. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori giorni per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11° perc. +10.6° Assenti 0.6 S max 1.1 Ostro 92 % 1014 hPa 4 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° Assenti 1.3 E max 2.3 Levante 91 % 1014 hPa 7 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° Assenti 3.2 ENE max 5.3 Grecale 87 % 1015 hPa 10 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 8 E max 10.3 Levante 77 % 1014 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 9.6 E max 13 Levante 82 % 1014 hPa 16 cielo coperto +13.7° perc. +13.5° prob. 6 % 7.3 E max 12.2 Levante 92 % 1015 hPa 19 cielo coperto +13° perc. +12.9° Assenti 6.9 E max 12 Levante 97 % 1016 hPa 22 cielo coperto +12.8° perc. +12.7° prob. 3 % 6.7 E max 12 Levante 98 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:54

