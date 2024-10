Meteo Aosta, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo che raggiungerà circa 17,8°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio e in serata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,1 km/h e 10 km/h, prevalentemente da est e sud-est.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 7%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti da ovest-nord-ovest, con velocità di circa 10,3 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una leggera variazione con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 17,1°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, ma rimarrà sotto il 30% fino alle ore 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della nuvolosità fino a raggiungere il 97% di copertura alle ore 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando da un massimo di 17,8°C a circa 12,1°C entro le ore 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80%.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’88%, con venti leggeri da est-nord-est. L’umidità continuerà a crescere, arrivando a valori superiori al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aosta mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature nei giorni successivi. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +7.7° Assenti 9.9 ONO max 11.5 Maestrale 80 % 1013 hPa 4 nubi sparse +8.5° perc. +7.2° Assenti 8.4 ONO max 7.6 Maestrale 78 % 1014 hPa 7 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° Assenti 5.4 ONO max 8.5 Maestrale 70 % 1015 hPa 10 cielo sereno +16.1° perc. +14.9° Assenti 1.7 O max 4 Ponente 45 % 1013 hPa 13 cielo coperto +17.7° perc. +16.6° Assenti 3.6 ENE max 5.9 Grecale 39 % 1012 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 7.7 ESE max 10 Scirocco 66 % 1013 hPa 19 poche nuvole +10.1° perc. +9.5° Assenti 4.4 ENE max 4.7 Grecale 92 % 1017 hPa 22 poche nuvole +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.8 ENE max 3.4 Grecale 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:46

