Meteo Arezzo, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

Arezzo si prepara ad affrontare un Giovedì 31 Ottobre caratterizzato da condizioni meteo decisamente favorevoli. Durante la giornata, si registreranno temperature gradevoli e cieli sereni, senza alcuna previsione di precipitazioni. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo così di godere di un clima mite e soleggiato, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa. Queste condizioni garantiranno un inizio di giornata fresco ma piacevole.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,6°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà completamente sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 45% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con picchi che potrebbero arrivare a 21,7°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera non supererà i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 45% e il 61%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 12°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 83%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Arezzo indicano un Giovedì 31 Ottobre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimangano stabili, con cieli sereni e temperature simili. Questo trend positivo permetterà di godere di un clima ideale per attività all’aperto e per festeggiare la giornata di Halloween senza preoccupazioni legate al meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 6.6 NE max 6.2 Grecale 79 % 1024 hPa 5 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 6.6 NE max 6.1 Grecale 81 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 4.8 ENE max 6.1 Grecale 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 7.1 ENE max 12.3 Grecale 47 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.3° perc. +20.8° Assenti 6.6 E max 9.9 Levante 49 % 1023 hPa 17 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 6 NE max 5.7 Grecale 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 6.1 NE max 5.5 Grecale 83 % 1025 hPa 23 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 5.3 NE max 4.9 Grecale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:01

