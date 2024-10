Meteo Argenta, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Argenta si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da piogge iniziali che si trasformeranno in condizioni più serene nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con precipitazioni, che si attenueranno progressivamente, lasciando spazio a schiarite e a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,5°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera e moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’89%. I venti soffieranno da Est-Nord Est, con velocità che varieranno tra i 9,5 km/h e i 16,6 km/h, portando a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno più intense fino alle 06:00, per poi attenuarsi. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a notare delle schiarite, specialmente dopo le 11:00.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e a un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C alle 15:00, con un’umidità che scenderà al 73%. I venti diventeranno più leggeri, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo completamente sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità rimarrà attorno all’84%, mentre i venti saranno deboli, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Argenta indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte di piogge, si assisterà a un progressivo passaggio verso un clima più sereno e mite. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.3° perc. +16.3° 0.72 mm 9.5 ENE max 22.7 Grecale 89 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.68 mm 12.5 NE max 27.8 Grecale 95 % 1020 hPa 6 pioggia moderata +16.8° perc. +16.9° 1.21 mm 18.1 ENE max 38.3 Grecale 92 % 1021 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 58 % 18.8 ENE max 33.8 Grecale 83 % 1024 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° prob. 52 % 17.6 E max 24.6 Levante 71 % 1024 hPa 15 poche nuvole +19.6° perc. +19.5° prob. 4 % 12.1 E max 18 Levante 73 % 1025 hPa 18 poche nuvole +16.8° perc. +16.6° Assenti 4.9 ENE max 5.3 Grecale 82 % 1027 hPa 21 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 3.4 NNO max 4.8 Maestrale 85 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:15

