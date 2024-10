Meteo Arzano, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arzano indicano un Venerdì 25 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 23°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%. Con il passare delle ore, si prevede un leggero miglioramento, con nubi sparse che si faranno strada tra le nuvole più dense. La temperatura percepita rimarrà pressoché costante, attorno ai 19°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

La mattina si aprirà con un cielo coperto, ma già a partire dalle 09:00 si inizieranno a notare i primi segni di schiarita. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,5°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 93%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 63% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,5°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 9,7 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 59%.

La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 3%.

In conclusione, le previsioni meteo per Arzano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Si prevede che il weekend porterà un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali che seguiranno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 1.8 ONO max 3.2 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 2.6 N max 2.8 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 2.5 NE max 3.1 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° Assenti 1.9 SO max 2 Libeccio 67 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 7.2 OSO max 6 Libeccio 59 % 1022 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 7.7 OSO max 5.5 Libeccio 62 % 1021 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 3 % 5.1 O max 6 Ponente 70 % 1022 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° prob. 6 % 1.9 NO max 2.5 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

