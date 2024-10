Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,2°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 56% e l’86% durante la giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. La ventilazione sarà debole, con una velocità di circa 3,8 km/h proveniente da Sud Ovest.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 16°C e i 20,6°C. L’umidità si manterrà attorno al 54% e la ventilazione continuerà a essere leggera, con velocità che raggiungeranno i 4,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 21,2°C, mentre l’umidità si stabilizzerà intorno al 57%. La ventilazione aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 16,3°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 75%. La ventilazione continuerà a essere leggera, con velocità che si manterranno sui 5,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un cielo più sereno e temperature in ulteriore aumento, rendendo le giornate più gradevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.2 SSO max 4.8 Libeccio 74 % 1015 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° Assenti 3.3 SO max 3.5 Libeccio 71 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.4° prob. 1 % 3.7 SO max 3.6 Libeccio 69 % 1016 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 1.9 ENE max 2.8 Grecale 56 % 1017 hPa 12 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 4.4 ENE max 4.7 Grecale 56 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° Assenti 7 E max 6.6 Levante 67 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 5.2 SSO max 5.4 Libeccio 86 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° Assenti 5.4 SSO max 5.3 Libeccio 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:31

