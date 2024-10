Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ascoli Piceno di Venerdì 4 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli sereni a momenti di pioggia leggera. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà inizialmente sparsa, ma si prevede un miglioramento con cieli sereni nelle prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni del tempo segnalano un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge intermittenti, specialmente nelle ore centrali.

Durante la mattina, i cieli si presenteranno prevalentemente sereni, con temperature che saliranno fino a 19,1°C intorno alle 9:00. Tuttavia, già a partire dalle 8:00, si verificheranno piogge leggere, con una pioviggine che continuerà a manifestarsi fino a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’84%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento significativo delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno, raggiungendo un picco di 99% di copertura nuvolosa alle 13:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16,4°C nel primo pomeriggio. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,69 mm. L’intensità del vento rimarrà bassa, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge si attenueranno, ma la nuvolosità rimarrà presente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, con un’umidità che continuerà a mantenersi elevata, intorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente occidentale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Sabato, con un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, per Venerdì 4 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata variabile, con piogge leggere e temperature fresche, particolarmente nel pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +15° prob. 20 % 12 OSO max 12.5 Libeccio 84 % 1002 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.6° prob. 25 % 10.3 OSO max 9.8 Libeccio 79 % 1004 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° prob. 37 % 1 ENE max 6.3 Grecale 73 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +18.8° perc. +18.4° 0.56 mm 8.9 E max 13.9 Levante 67 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.53 mm 8.1 E max 11.8 Levante 77 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.23 mm 2 NE max 9.5 Grecale 81 % 1008 hPa 19 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 41 % 3 ONO max 5.9 Maestrale 90 % 1011 hPa 22 nubi sparse +12.4° perc. +12° prob. 20 % 2.6 ONO max 4.4 Maestrale 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:36

