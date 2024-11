Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il tempo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +13,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno all’1%, e la velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche provenienti da Ovest-Sud Ovest a circa 7,8 km/h. L’umidità si aggirerà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +21,5°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento varierà da 2,6 km/h a 6,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura massima di +21,4°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’80%, ma non si registreranno piogge. La velocità del vento si attesterà tra 5,6 km/h e 7,1 km/h, con una direzione costante da Est-Nord Est. L’umidità sarà più elevata, raggiungendo il 62%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a circa +14,1°C alle ore 23:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 33%. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 6,6 km/h e 8,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +14°C. La copertura nuvolosa sarà del 29%, con una velocità del vento di circa 8,6 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 21,1°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 17%, e la velocità del vento varierà tra 2,4 km/h e 7,6 km/h, mantenendo una direzione da Nord-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 39%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con poche nuvole, e la temperatura massima si attesterà attorno ai 20,9°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa sarà del 20%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 5,7 km/h e 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 41%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a circa 13,2°C alle ore 23:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 31%. La velocità del vento si attesterà tra 5,9 km/h e 6,5 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 66%.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +13°C. La copertura nuvolosa sarà del 35%, con una velocità del vento di circa 6,6 km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 12,8°C alle ore 01:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86%, e la velocità del vento varierà tra 6,4 km/h e 8,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con nubi sparse, e la temperatura massima si attesterà attorno ai 18,5°C alle ore 12:00. La copertura nuvolosa sarà del 55%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 7,6 km/h e 8,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a circa 11,3°C alle ore 23:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 5,2 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature serali più fresche.

