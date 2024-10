Meteo Assemini, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Assemini si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che le nubi copriranno gran parte del cielo, specialmente durante le ore del mattino e della sera. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 17,5°C e un massimo di 23,2°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 20 km/h, con direzione prevalentemente da Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo punte del 90%.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della notte, portando a un cielo coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,8°C entro le 8:00 e i 22,4°C entro le 10:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 65%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, con intensità che potrà arrivare fino a 18,5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo un cielo coperto fino alle 13:00, quando si registrerà un leggero miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 64%. La velocità del vento potrebbe aumentare, raggiungendo i 25 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà ad essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’88%. Il vento continuerà a soffiare da Est – Sud Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Assemini indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e un’alta umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18° perc. +18.2° Assenti 5.6 ESE max 7.5 Scirocco 90 % 1023 hPa 5 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° Assenti 5.4 ESE max 7 Scirocco 90 % 1023 hPa 8 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 7.7 SE max 15.6 Scirocco 80 % 1024 hPa 11 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° Assenti 18.5 SE max 24.7 Scirocco 63 % 1023 hPa 14 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 20.6 SE max 25.6 Scirocco 65 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 13.1 SE max 21.9 Scirocco 80 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 9.7 ESE max 17.4 Scirocco 86 % 1022 hPa 23 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° Assenti 10.8 ESE max 18.2 Scirocco 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.