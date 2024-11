Meteo Assemini, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7% e temperature attorno ai 17,4°C. La mattina proseguirà con condizioni simili, raggiungendo i 20,2°C e una leggera brezza. Nel pomeriggio, il clima sarà favorevole, con temperature che toccheranno i 23°C e umidità al 64%. Sabato, la notte si presenterà serena con temperature di 18,1°C e umidità al 90%. Durante il giorno, si attenderanno 21,6°C nel pomeriggio. Domenica inizierà con nubi sparse e temperature di 17,5°C, ma il clima rimarrà fresco e piacevole.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 4,6 km/h proveniente da Est-Sud Est, accompagnata da raffiche che raggiungeranno i 6,1 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 18,3°C, con una leggera brezza che soffierà a 6,2 km/h. Alle 08:00, si raggiungeranno i 20,2°C, con un aumento della velocità del vento fino a 11,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, e l’umidità scenderà al 74%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole. Alle 13:00, la temperatura toccherà i 23°C, con una leggera brezza che soffierà a 22,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori inferiori all’1%. L’umidità si manterrà intorno al 64%, garantendo un’atmosfera piacevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Alle 18:00, la temperatura scenderà a 19,2°C, con una leggera brezza di 10,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022 hPa. La temperatura percepita sarà di 19,3°C, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno attorno ai 18,1°C, con una temperatura percepita di 18,3°C. La velocità del vento sarà di circa 8,7 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,6 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 18,7°C, con una leggera brezza che soffierà a 10,4 km/h. Alle 09:00, si raggiungeranno i 21,2°C, con un aumento della velocità del vento fino a 17,8 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi al 40%, e l’umidità scenderà al 73%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole. Alle 14:00, la temperatura toccherà i 21,6°C, con una leggera brezza che soffierà a 18,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà attorno all’8%, garantendo un’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 69%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà progressivamente. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 18,5°C, con una leggera brezza di 11,8 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 90%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’89%. La temperatura percepita sarà di 18,8°C, rendendo la serata ideale per una passeggiata.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,6°C. La velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,2 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 07:00, la temperatura salirà a 18°C, con una leggera brezza che soffierà a 6,4 km/h. Alle 09:00, si raggiungeranno i 20,8°C, con un aumento della velocità del vento fino a 11,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà attorno al 6%, e l’umidità scenderà al 65%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà fresco. Alle 14:00, la temperatura toccherà i 21,6°C, con una leggera brezza che soffierà a 13,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, garantendo un’atmosfera piacevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 17,6°C, con una leggera brezza di 8,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà attorno al 13%, mentre l’umidità si manterrà intorno all’80%. La temperatura percepita sarà di 17,5°C, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia favorevole, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Venerdì e Sabato offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, mentre Domenica porterà un leggero aumento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

