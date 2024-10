Meteo Asti, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Asti indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,2°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i +19,7°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una bassa percentuale di copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C, con un leggero calo previsto verso sera. La sera si presenterà con poche nuvole, ma senza precipitazioni.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +13,4°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità. Le temperature continueranno a scendere lentamente, mantenendosi sopra i +12°C fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e porterà un aumento delle temperature, che toccheranno i +19,7°C entro le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 59%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,2°C, mantenendo un cielo sereno e una bassa percentuale di umidità. Le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli per attività all’aperto, con un vento leggero che contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 14°C. Il cielo presenterà poche nuvole e la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà fino all’81%, ma non ci saranno condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Asti nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti. Sabato e Domenica si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteo. Sarà quindi un fine settimana ideale per godere delle attività all’aperto, approfittando di un clima favorevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 2.9 OSO max 3.4 Libeccio 88 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.2° perc. +11.8° Assenti 3.5 OSO max 3.5 Libeccio 89 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 3.1 OSO max 3.4 Libeccio 80 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 1 SE max 2.2 Scirocco 63 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 2.7 ESE max 3.3 Scirocco 56 % 1023 hPa 17 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 1.8 SSE max 2.2 Scirocco 74 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 4.9 SSO max 4.8 Libeccio 80 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 4.2 SO max 4.4 Libeccio 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.