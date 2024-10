Meteo Augusta, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Augusta indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio prevalentemente coperto, per poi lasciare spazio a serate serene. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 21,5°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 90%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con intensità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che varieranno tra i 19°C e i 21,3°C. La copertura nuvolosa scenderà al 58% verso le ore centrali della mattinata. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%.

Il pomeriggio porterà un aumento della nuvolosità, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 21,5°C alle ore 14:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 68%. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12,9 km/h, sempre da Sud-Est. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 5.3 ONO max 3.7 Maestrale 75 % 1021 hPa 5 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 5 ONO max 4.5 Maestrale 74 % 1022 hPa 8 poche nuvole +20.2° perc. +20.2° Assenti 2.8 N max 4.3 Tramontana 71 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 8 ENE max 7.6 Grecale 67 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 11.9 ESE max 11.7 Scirocco 68 % 1022 hPa 17 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 11.8 SE max 12 Scirocco 74 % 1022 hPa 20 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 6.2 S max 7.5 Ostro 75 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19° perc. +19.1° Assenti 5.1 O max 4 Ponente 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.