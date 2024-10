Meteo Augusta, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C e una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%. Con l’avanzare della mattina, si prevede una leggera diminuzione della nuvolosità, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente coperto.

Nel dettaglio, durante la mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, passando da un 94% alle 12:00 a un 48% alle 13:00. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,1 km/h e i 13,9 km/h, provenienti principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 62% e il 75%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La nuvolosità continuerà a diminuire, con valori che scenderanno fino a un 29% alle 16:00. I venti rimarranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, con possibilità di cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 3.7 O max 5 Ponente 74 % 1024 hPa 5 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 1 O max 5.3 Ponente 76 % 1024 hPa 8 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 2.1 ENE max 6 Grecale 70 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 10.5 ESE max 10.3 Scirocco 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 14.7 SE max 13.5 Scirocco 63 % 1023 hPa 17 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 11.8 SSE max 12.5 Scirocco 71 % 1023 hPa 20 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 8.1 S max 9.6 Ostro 73 % 1023 hPa 23 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 6.9 OSO max 7 Libeccio 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.