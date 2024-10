Meteo Augusta, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Augusta si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 18,9°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 23,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 21,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 2%, e l’umidità si manterrà attorno al 65%. I venti, provenienti prevalentemente da Ovest, soffieranno a una velocità di circa 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare la giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima piacevole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Sebbene il cielo rimanga prevalentemente sereno fino alle 15:00, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 27% del cielo alle 16:00. Le temperature toccheranno il picco di 23,4°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 21,3°C alle 23:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 75%, creando un’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Augusta indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature gradevoli e cieli sereni, seguiti da un aumento della nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti, mentre giovedì potrebbero verificarsi delle precipitazioni. Sarà quindi opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 8.7 O max 7.5 Ponente 68 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 7.4 ONO max 6.7 Maestrale 69 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 5.3 ONO max 4.9 Maestrale 61 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° Assenti 9.1 E max 6.5 Levante 56 % 1018 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 17.7 SE max 16.7 Scirocco 62 % 1017 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +23° Assenti 19.7 SSE max 21 Scirocco 63 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° Assenti 10.7 SSE max 12.7 Scirocco 73 % 1018 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° Assenti 3.8 SO max 6.8 Libeccio 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.