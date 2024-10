Meteo Avellino, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Avellino si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa e temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutto il giorno. La temperatura percepita non varierà significativamente rispetto a quella reale, garantendo un comfort termico ottimale. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Est, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà su Avellino portando con sé un clima gradevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 40% intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mantenendo un clima ideale per attività all’aperto. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno favorevoli, con velocità che si aggireranno intorno ai 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 39%, contribuendo a un comfort termico ottimale.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Tuttavia, il cielo continuerà a essere sereno e le condizioni meteorologiche rimarranno stabili. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La pressione atmosferica si manterrà costante, garantendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con temperature gradevoli e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere delle bellezze autunnali della regione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 4.5 NE max 4.5 Grecale 76 % 1023 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 4.4 NE max 4.6 Grecale 78 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.8 NE max 4.9 Grecale 70 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 3.4 NNE max 5.8 Grecale 46 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.4° perc. +21.8° Assenti 3 N max 7.6 Tramontana 39 % 1021 hPa 16 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 4.1 ENE max 5.9 Grecale 55 % 1022 hPa 19 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 5.3 NE max 6 Grecale 65 % 1022 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +14.6° Assenti 5.8 NE max 7.1 Grecale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:55

