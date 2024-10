Meteo Avellino, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Avellino si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere durante la notte e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 16-22°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un picco di nuvolosità nel pomeriggio, mentre le precipitazioni si presenteranno sporadicamente.

Durante la notte, Avellino registrerà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4-16,7°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9,9 e i 12 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che varieranno da 0,21 mm a 0,27 mm.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a migliorare. Le piogge si attenueranno e si passerà a condizioni di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà attorno al 52-69%. La velocità del vento rimarrà costante, con raffiche che non supereranno i 21,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 33%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%. Le previsioni del tempo indicano una stabilità delle condizioni, senza significative precipitazioni. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a condizioni di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Le previsioni meteo per le ore serali indicano la possibilità di piogge leggere, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.21 mm 12 SSO max 30.7 Libeccio 91 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.24 mm 9.9 SO max 18 Libeccio 92 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.13 mm 7.7 SO max 14 Libeccio 92 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° prob. 33 % 10 SO max 18.5 Libeccio 69 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° prob. 24 % 13.1 SO max 20.4 Libeccio 52 % 1012 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 8 % 13 SSO max 18.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 4 % 9.8 SSO max 16.6 Libeccio 85 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.11 mm 9.1 SSO max 15.4 Libeccio 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:25

