Meteo Avellino, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,9°C della notte e i 22°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66% durante le ore notturne, per poi diminuire progressivamente.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 13,1°C. La mattina si aprirà con condizioni simili, mantenendo il cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. Le temperature toccheranno il picco di 22,2°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 18,2°C alle 16:00. L’umidità rimarrà contenuta, oscillando tra il 28% e il 34%. La ventilazione continuerà a essere debole, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno. Le temperature scenderanno fino a 14,8°C entro le 23:00, con un’umidità che aumenterà fino al 53%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in Avellino un ambiente ideale per trascorrere il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 5.5 NE max 6.3 Grecale 66 % 1024 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +11.9° Assenti 5.5 ENE max 5.8 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +13.9° Assenti 4.6 ENE max 5.8 Grecale 54 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.5° perc. +19.5° Assenti 2.8 NNE max 4.6 Grecale 33 % 1024 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +21.2° Assenti 1.7 NNO max 5.1 Maestrale 28 % 1023 hPa 16 poche nuvole +18.2° perc. +17.2° Assenti 0.3 N max 3 Tramontana 40 % 1022 hPa 19 poche nuvole +16.1° perc. +15° Assenti 1.3 ONO max 3.3 Maestrale 47 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +13.9° Assenti 0.3 SO max 1.8 Libeccio 51 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:53

