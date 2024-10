Meteo Aversa, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aversa indicano un Giovedì 17 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. Le condizioni di meteo suggeriscono una copertura nuvolosa che varierà nel corso delle ore, con momenti di schiarita, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 27°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da est con una velocità di 10,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo una sensazione di calore.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche variazione. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con temperature che saliranno fino a 27,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,2 km/h e 8,5 km/h, e l’umidità scenderà gradualmente fino al 41%. Questo permetterà di godere di un clima più fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25-26°C. La copertura nuvolosa varierà dal 66% al 79%, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà il pomeriggio ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 22,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62%. Questo porterà a una sensazione di freschezza, rendendo la serata piacevole per uscire.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche schiarita in più, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 10.5 E max 19.9 Levante 56 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 6.5 NNO max 7.6 Maestrale 56 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 2.2 NO max 2.7 Maestrale 58 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.1° Assenti 0.8 S max 1.8 Ostro 47 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.2° perc. +27.1° Assenti 8.5 SSO max 9 Libeccio 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 8.8 SO max 9.7 Libeccio 48 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24° perc. +23.9° Assenti 1.3 O max 3.7 Ponente 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 2 NE max 4.7 Grecale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:15

