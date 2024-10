Meteo Aversa, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Aversa si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio prevalentemente nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,2°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, si registreranno anche piogge leggere, che si intensificheranno nella serata.

Nella notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. L’umidità sarà alta, attorno al 74%, e il vento soffierà leggermente da est-nord-est con velocità di circa 2,3 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, ci sarà un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 25,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 57%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 15,7 km/h. Tuttavia, la situazione cambierà nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 23,5°C alle 16:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, fino a 25,7 km/h. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Si prevedono forti piogge, con accumuli che potrebbero raggiungere i 4,28 mm. La temperatura scenderà a 19,1°C alle 20:00, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 41,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà elevata, fino all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo mercoledì, con schiarite e temperature più miti, ma non si escludono ulteriori piogge nel fine settimana. Gli abitanti dovranno quindi prepararsi a una giornata di pioggia e vento, mantenendo un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 2.3 ENE max 4.5 Grecale 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 2.3 ESE max 4 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 4.8 E max 6.2 Levante 76 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 8.3 SSE max 12.9 Scirocco 56 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 20.3 S max 26.5 Ostro 51 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° prob. 1 % 20.1 SSE max 27.4 Scirocco 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 14 % 13.2 SSE max 25.3 Scirocco 63 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.2° perc. +18.3° 4.07 mm 13.6 SO max 32.7 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.