Meteo Aversa, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Aversa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,4°C e +24,8°C durante le diverse fasce orarie. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nella maggior parte della giornata, senza significative precipitazioni previste. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,8 km/h e 9,6 km/h, prevalentemente da direzione nord-est e ovest-nord-ovest.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +20,5°C, con un cielo coperto e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà al 97% e l’umidità si manterrà attorno al 76%. Con l’avanzare della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +24,7°C entro le ore centrali della giornata. Anche in questa fase, il cielo rimarrà coperto, con una leggera probabilità di pioggia che non supererà il 7%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +24,1°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mantenendo l’atmosfera grigia e uniforme. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a rendere la giornata più gradevole, senza particolari raffiche.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +21°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, con umidità che si manterrà elevata, attorno al 71%. Le condizioni di calma atmosferica continueranno a caratterizzare la serata, con venti leggeri che non supereranno i 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature simili e condizioni di umidità elevate. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno prima di vedere un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 2.8 NNO max 4.2 Maestrale 76 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 5.5 NNE max 6.4 Grecale 78 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 6.1 NNE max 8 Grecale 78 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 4 % 6.1 NE max 7.3 Grecale 65 % 1027 hPa 12 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° Assenti 3.6 NNO max 5.3 Maestrale 55 % 1026 hPa 15 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° prob. 7 % 8.7 ONO max 7.2 Maestrale 58 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 11 % 6.8 ONO max 7.8 Maestrale 68 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 7 % 3.7 NO max 4.2 Maestrale 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:06

