Meteo Avola, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Le condizioni meteo di Avola per Domenica 20 Ottobre si presenteranno variabili, con un alternarsi di nuvole e schiarite durante la giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 17,4°C e i 21,1°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che non supererà i 11,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 62%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 05:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,4°C.

La mattina si aprirà con un cielo che passerà da poche nuvole a cielo coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a 18,7°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Tuttavia, già dalle 10:00, si assisterà a un miglioramento con il ritorno di nubi sparse e temperature che toccheranno i 20,6°C. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo che si manterrà prevalentemente coperto fino alle 13:00, con una temperatura stabile attorno ai 21°C. Successivamente, si prevede un ritorno a nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in calo fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno al 10%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. La situazione meteo si presenterà favorevole anche per il lunedì e il martedì, con condizioni simili a quelle di Domenica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° prob. 6 % 7.3 O max 7.6 Ponente 82 % 1015 hPa 4 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° prob. 2 % 6.4 ONO max 6.8 Maestrale 81 % 1015 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 3.1 NO max 4.3 Maestrale 75 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 5.1 SSE max 5.3 Scirocco 67 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 11.1 SSE max 10.4 Scirocco 69 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 9.6 SSE max 11.7 Scirocco 74 % 1019 hPa 19 poche nuvole +19.4° perc. +19.5° Assenti 3.1 E max 5 Levante 79 % 1021 hPa 22 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° prob. 2 % 7 NNE max 8.2 Grecale 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:12

