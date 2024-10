Meteo Avola, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Avola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche possibile variazione nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima gradevole e temperature che raggiungeranno i 22°C.

Nel dettaglio, durante la mattina, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 4 e i 8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. A partire dalle 12:00, si assisterà a un picco di temperatura di circa 22,9°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle 16:00, quando si prevede un breve passaggio di pioggia leggera. Tuttavia, le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0.18 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, e i venti continueranno a soffiare leggeri.

Con l’arrivo della sera, il meteo tornerà a stabilizzarsi, con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che le temperature continueranno a oscillare tra i 19°C e i 23°C, con occasionali passaggi nuvolosi e scarse probabilità di pioggia. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole nei prossimi giorni, rendendo Avola una meta ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 4.4 ESE max 7.1 Scirocco 82 % 1026 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 4.1 NO max 4.6 Maestrale 84 % 1027 hPa 7 poche nuvole +20.7° perc. +20.9° Assenti 5.8 NNE max 6.2 Grecale 78 % 1027 hPa 10 poche nuvole +22.6° perc. +22.7° Assenti 4.2 ESE max 4.1 Scirocco 68 % 1027 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +23° prob. 3 % 10.8 ESE max 7.8 Scirocco 70 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.18 mm 7.6 E max 8.9 Levante 78 % 1026 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.7° prob. 4 % 5.6 NE max 6.8 Grecale 82 % 1027 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20.3° Assenti 6.1 N max 7.1 Tramontana 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:09

