Meteo Avola, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

Le previsioni meteo per Avola di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori di brezza leggera, con raffiche che non supereranno i 13 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, raggiungendo il 56%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare lentamente, con valori che si attesteranno intorno ai 19,9°C alle 16:00. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 10 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 64%.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si manterranno attorno ai 19°C. Il cielo continuerà a essere coperto, senza segni di miglioramento. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, e il vento manterrà una direzione costante da sud-est, con intensità di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 21°C. L’umidità alta e la brezza leggera caratterizzeranno il clima, rendendo le giornate fresche ma non particolarmente fredde. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Avola

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.2 SSO max 7.6 Libeccio 70 % 1023 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 2.4 S max 6.5 Ostro 69 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 4.8 SE max 8.5 Scirocco 65 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +21° Assenti 12.4 SE max 12.3 Scirocco 57 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21° Assenti 12.9 SE max 12 Scirocco 56 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 10.7 SE max 13 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 9.3 SE max 11.9 Scirocco 68 % 1023 hPa 22 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 9.6 SE max 12.1 Scirocco 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:05

