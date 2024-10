Meteo Bacoli, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai 22,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 23,8°C. Tuttavia, nel corso della giornata, le nuvole torneranno a dominare il cielo, mantenendo le temperature su valori simili.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 23°C. La sera continuerà a mantenere il cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno leggermente, ma rimanendo comunque sopra i 22°C. La velocità del vento varierà nel corso della giornata, con raffiche che raggiungeranno i 13,1 km/h nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si manterranno stabili intorno ai 22,5°C. La mattina inizierà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 23,8°C entro le ore centrali della giornata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud. La sera si presenterà con temperature in lieve calo, ma sempre sopra i 22°C, mantenendo un clima mite e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima stabile, ma con una certa umidità che potrebbe rendere l’atmosfera leggermente pesante.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° Assenti 22.1 E max 29 Levante 68 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° Assenti 5.6 NO max 7.6 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 4.2 N max 4.6 Tramontana 72 % 1020 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° Assenti 3.3 ESE max 4.5 Scirocco 66 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° Assenti 8.6 S max 9.5 Ostro 64 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° Assenti 8.8 S max 9.8 Ostro 68 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23° perc. +23.1° Assenti 7.4 SE max 8.5 Scirocco 69 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° Assenti 6.5 ESE max 7.6 Scirocco 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:16

