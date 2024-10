Meteo Bacoli, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un Sabato 26 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali, mentre le precipitazioni rimarranno assenti. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da sud-est, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 17%, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità si attesterà intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una situazione di cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 4,2 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 73% e il 76%.

Durante il pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 99%. I venti, leggeri, continueranno a provenire da sud, mantenendo un’intensità di circa 6 km/h. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 93%, e i venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che varierà tra 6,3 km/h e 7,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, garantendo un’atmosfera umida ma senza piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli indicano un Sabato 26 Ottobre con un clima nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe continuare a caratterizzare il panorama meteorologico locale. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.4° perc. +20.6° Assenti 2.7 ENE max 3.5 Grecale 79 % 1023 hPa 3 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 3.5 E max 3.9 Levante 80 % 1022 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° Assenti 4.2 E max 5 Levante 80 % 1022 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 5.2 SE max 6.2 Scirocco 76 % 1023 hPa 12 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 6.4 S max 7.2 Ostro 73 % 1022 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 6.6 S max 7.7 Ostro 75 % 1021 hPa 18 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 1 % 4.3 SSE max 6 Scirocco 79 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° Assenti 6.7 SE max 8.6 Scirocco 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.