Meteo Bacoli, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Bacoli di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra 19,5°C e 22,4°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 30,9 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia sarà forte, con accumuli significativi che potrebbero superare i 8 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento continuerà a soffiare moderato, proveniente principalmente da Sud Est, con intensità che potrà raggiungere i 27,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, e si prevede che il cielo rimarrà coperto con piogge leggere intermittenti. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 21°C, mentre l’umidità resterà elevata, intorno all’83%. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma continuerà a mantenere una certa intensità.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,8°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità variabile, e si prevede che l’accumulo totale di pioggia per la giornata possa raggiungere i 10 mm. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità rimarrà alta.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge e temperature che non subiranno significative variazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Bacoli

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° Assenti 13.6 SE max 20.1 Scirocco 73 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +21.8° perc. +22.1° 0.27 mm 19 SE max 25.2 Scirocco 78 % 1017 hPa 6 forte pioggia +19.5° perc. +19.9° 8.17 mm 6.4 NNO max 10.1 Maestrale 91 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.16 mm 23.8 SE max 29.9 Scirocco 83 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.67 mm 23.4 SE max 27.9 Scirocco 81 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 1 % 21.7 SE max 22.7 Scirocco 83 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.64 mm 18.7 SE max 20.1 Scirocco 84 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +21.1° perc. +21.5° 2.02 mm 18.2 SSO max 23.6 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:14

