Meteo Bagheria, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a Bagheria si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un abbassamento della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i 23,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 25,5 km/h. La serata, invece, porterà un ritorno di nubi più dense, con una copertura che raggiungerà il 100%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e nella mattina si registreranno piogge leggere tra le 06:00 e le 07:00, con una temperatura che salirà fino a 20,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno entro le 09:00.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno, con temperature che toccheranno i 23,3°C alle 11:00 e rimarranno stabili intorno ai 22°C fino alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 25,5 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto, grazie anche a un’umidità che si manterrà intorno al 50%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà nuovamente. Il cielo si coprirà, portando a una copertura nuvolosa del 100% e temperature che scenderanno fino a 18,6°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 65%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile ritorno di piogge nei giorni successivi. Tuttavia, la giornata di Sabato 5 Ottobre offrirà un mix di pioggia e sole, rendendola ideale per attività all’aperto durante le ore centrali. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° prob. 38 % 8.7 OSO max 9.4 Libeccio 67 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.9° prob. 33 % 11.7 OSO max 12.6 Libeccio 80 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.1° perc. +19.9° 0.1 mm 10.7 OSO max 13.8 Libeccio 66 % 1014 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° prob. 4 % 14.2 ONO max 19.6 Maestrale 45 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 22.4 ONO max 24.3 Maestrale 48 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 20.5 ONO max 25.3 Maestrale 53 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 12.1 O max 18.9 Ponente 61 % 1014 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 10.3 OSO max 14.1 Libeccio 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:38

