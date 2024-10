Meteo Bagheria, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 22°C. Nel pomeriggio, le temperature subiranno una leggera flessione, mantenendosi attorno ai 20°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’87%. Le temperature percepite si manterranno tra 19°C e 19,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 22%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore, per poi passare a poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 22,7°C alle 10:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 71%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità che rimarrà sotto il 10%.

La sera presenterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° Assenti 5.4 S max 5.5 Ostro 89 % 1024 hPa 4 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° Assenti 4.8 SSO max 5 Libeccio 87 % 1023 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.7° Assenti 1.9 OSO max 2.6 Libeccio 80 % 1024 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.9° Assenti 5.5 NNE max 6.2 Grecale 71 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21.8° prob. 20 % 7 NNE max 5.5 Grecale 80 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 4 % 3.5 ENE max 4.4 Grecale 83 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° Assenti 3.9 SE max 4.2 Scirocco 87 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 6.2 SSE max 6.9 Scirocco 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:11

