Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Bagno a Ripoli indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mentre al mattino si assisterà a un graduale miglioramento, con il cielo che si presenterà coperto ma senza precipitazioni significative. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature in calo e una leggera intensificazione del vento.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Bagno a Ripoli registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,8°C. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h proveniente da Est-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,36 mm. La situazione rimarrà simile fino alle prime ore del mattino, quando la pioggia continuerà a cadere, raggiungendo un picco di 100% di copertura nuvolosa e una temperatura di 17,1°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si inizieranno a vedere delle schiarite nel pomeriggio, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature percepite si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della temperatura fino a 22,8°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, non si escludono piogge leggere, specialmente verso le ore centrali del pomeriggio, quando si registrerà un ritorno della pioggia leggera con un accumulo di 0,11 mm. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con piogge leggere che si intensificheranno, portando a un accumulo di 0,73 mm. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 43%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagno a Ripoli indicano un miglioramento temporaneo con schiarite, ma non si escludono ulteriori piogge. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo la situazione meteorologica piuttosto variabile. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle possibili piogge, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.28 mm 4.6 ESE max 4.9 Scirocco 95 % 1023 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 34 % 4.9 E max 4.4 Levante 94 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 12 % 4.3 E max 4.7 Levante 92 % 1023 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 8 % 1.3 ESE max 5 Scirocco 79 % 1023 hPa 13 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 27 % 5.9 S max 11.1 Ostro 64 % 1021 hPa 16 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.11 mm 3.2 SE max 3 Scirocco 79 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.73 mm 3.4 E max 3.1 Levante 88 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +17.1° prob. 43 % 4.6 ESE max 4.3 Scirocco 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.