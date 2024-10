Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,2°C e i 22°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. Le condizioni di calma del vento, con una velocità di circa 4,6 km/h da est, contribuiranno a mantenere un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 1,1 km/h e 4,6 km/h, favorendo una sensazione di calore piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da 7% a 31%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore 16:00. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con valori che toccheranno il 84% di copertura. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 14,2°C a mezzanotte. La velocità del vento rimarrà contenuta, mentre l’umidità si attesterà attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare delle belle giornate, soprattutto durante le ore centrali, prima che il clima possa subire variazioni più marcate nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.1° Assenti 4.8 E max 4.2 Levante 65 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 4.4 E max 3.9 Levante 63 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +15.7° Assenti 1.8 ENE max 2.8 Grecale 53 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.3° perc. +20.5° Assenti 1.8 OSO max 1.7 Libeccio 40 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.6° perc. +20.9° Assenti 4.1 O max 4.2 Ponente 41 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 1.1 ESE max 1.3 Scirocco 58 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° Assenti 2.7 ESE max 2.6 Scirocco 65 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 2.9 E max 2.6 Levante 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:01

