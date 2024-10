Meteo Barletta, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Barletta si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con una leggera tendenza a schiarirsi nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,4°C e i 22°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che toccheranno il 98%. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 98%, e il vento si presenterà leggero, con intensità che varierà tra i 5,1 km/h e i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58-72%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con velocità comprese tra i 3,9 km/h e gli 8,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a una parziale diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con un’umidità che aumenterà fino al 76%. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 12,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barletta indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se con un cielo non sempre sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 8.8 SSE max 14.2 Scirocco 70 % 1022 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.2 SSE max 15.6 Scirocco 71 % 1021 hPa 7 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 10.2 S max 18 Ostro 69 % 1023 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° Assenti 0.7 NE max 5.4 Grecale 55 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 8.4 NE max 7.5 Grecale 62 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 3.9 ENE max 6 Grecale 73 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° Assenti 4.6 O max 7.8 Ponente 74 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 9.8 O max 11.8 Ponente 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:52

