Meteo Barletta, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Barletta indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si manterranno piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 4,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 21,9°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, attorno al 63%, e i venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene la mancanza di sole possa rendere l’atmosfera un po’ grigia.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%. I venti continueranno a soffiare da est, con intensità che potrà arrivare fino a 13,2 km/h. Anche in questo periodo non si prevedono piogge, ma la sensazione di frescura potrebbe aumentare a causa dell’umidità.

La sera porterà con sé temperature che si attesteranno intorno ai 19°C, mantenendo il cielo coperto. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 4 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 72%, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Per chi ha in programma attività all’aperto, sarà consigliabile vestirsi in modo adeguato per affrontare la frescura serale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Barletta

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.1 SE max 3.6 Scirocco 70 % 1026 hPa 4 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.4 SE max 3.7 Scirocco 71 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 1.8 O max 3.3 Ponente 69 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 5.2 N max 4 Tramontana 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 9.6 NE max 6.9 Grecale 64 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 6 % 10.3 ENE max 13.1 Grecale 71 % 1025 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 3 % 6.8 E max 7.5 Levante 72 % 1025 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 2.6 E max 3.2 Levante 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:56

