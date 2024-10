Meteo Barletta, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Barletta si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con un’umidità che raggiungerà il 70%. I venti, provenienti principalmente da Sud, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata. Nelle ore successive, il mattino porterà un incremento delle temperature, che arriveranno a toccare i 26°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 41 km/h, creando una sensazione di fresco. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una percentuale di nuvolosità che si attesterà intorno al 96%. Verso la sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno sui 22°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà, con possibili brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barletta mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge leggere e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, mentre giovedì potrebbe portare un miglioramento temporaneo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere cieli sereni a breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 7.7 SSE max 10.2 Scirocco 62 % 1017 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 7.6 S max 12.4 Ostro 68 % 1016 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 15.7 SSE max 23.1 Scirocco 69 % 1016 hPa 10 cielo coperto +25.4° perc. +25.3° Assenti 13 SSE max 17.1 Scirocco 52 % 1015 hPa 13 cielo coperto +26.8° perc. +27.3° Assenti 14.4 SSE max 19.9 Scirocco 50 % 1013 hPa 16 cielo coperto +24.9° perc. +25° Assenti 27.5 SSE max 41 Scirocco 59 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 28.6 SSE max 45.8 Scirocco 72 % 1010 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 3 % 24.1 SO max 43.4 Libeccio 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.