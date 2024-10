Meteo Barletta, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di pioggia leggera, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà nuvoloso, senza significative variazioni. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione prevista per la sera. La ventilazione sarà moderata, con venti provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Barletta sperimenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 21,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma si verificheranno piogge leggere tra l’1:00 e le 2:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 21,3°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino all’alba, con umidità che si attesterà intorno al 68%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra 21,1°C e 24,6°C. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che si aggirerà intorno ai 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56-77%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24°C, ma il cielo continuerà a essere coperto. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%. La ventilazione sarà moderata, con venti leggeri provenienti da est e sud-est.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà leggermente, raggiungendo il 36%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 71%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barletta indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per il momento, gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto continuerà a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.3° perc. +21.3° 0.31 mm 7.5 SSE max 11.8 Scirocco 68 % 1018 hPa 4 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 8 % 10.3 SSE max 13.9 Scirocco 75 % 1017 hPa 7 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 7.1 SSO max 11.5 Libeccio 72 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 4.9 SE max 8.6 Scirocco 55 % 1017 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 10 % 7.6 ENE max 11 Grecale 61 % 1015 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 15 % 4.8 E max 9.6 Levante 66 % 1014 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 36 % 7.6 SSO max 12.7 Libeccio 69 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 24 % 5.8 SO max 7.3 Libeccio 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.