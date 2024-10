Meteo Battipaglia, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Battipaglia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata dominato da cieli coperti e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, i cieli saranno prevalentemente coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,9°C intorno alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Tuttavia, la sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge moderate e forti.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 16,8°C e un’umidità che si manterrà attorno al 78%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,9°C entro le 11:00. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 47%, mentre il vento si farà più sostenuto, con velocità che toccheranno i 10,2 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a mostrare segni di cambiamento. Le nubi diventeranno sparse, con temperature che scenderanno a 24°C alle 15:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 54%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,8 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il clima cambierà drasticamente. Dalle 21:00, si prevede l’arrivo di pioggia moderata, con temperature che scenderanno a 18,2°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 6,15 mm di pioggia entro le 22:00. L’umidità salirà al 96%, e il vento si farà più forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia indicano un inizio di giornata piuttosto sereno, ma con un rapido deterioramento delle condizioni meteo nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, rendendo necessario prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 5.2 E max 5.5 Levante 78 % 1018 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 3.4 E max 4.4 Levante 72 % 1017 hPa 6 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.5 E max 4.8 Levante 70 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +23.5° Assenti 6.2 SO max 9 Libeccio 50 % 1017 hPa 12 cielo coperto +25° perc. +24.9° Assenti 10.2 OSO max 15.6 Libeccio 49 % 1016 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 5.8 SO max 11 Libeccio 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 3.9 ESE max 5.5 Scirocco 68 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +18.2° perc. +18.4° 3.43 mm 22.7 O max 36.6 Ponente 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:26

