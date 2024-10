Meteo Battipaglia, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 11 Ottobre, Battipaglia si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio piovoso, seguito da un progressivo miglioramento. Le previsioni del tempo indicano che la notte sarà contrassegnata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, e il vento soffierà da sud-sud ovest a una velocità di circa 5,6 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La pioggia si attenuerà, ma la nuvolosità rimarrà elevata, con valori di copertura nuvolosa che si aggireranno attorno al 88%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 18,8°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%, e le precipitazioni saranno assenti. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti provenienti da sud-ovest.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 16,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 72%, e il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra 1,9 km/h e 6,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più serene nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale del meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.7° perc. +20.1° 0.18 mm 5.6 SSO max 12.8 Libeccio 93 % 1009 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 28 % 6.9 OSO max 16.9 Libeccio 88 % 1010 hPa 6 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 2 % 5.5 SO max 13.8 Libeccio 87 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 10.8 SO max 14.8 Libeccio 67 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 10.7 SO max 14.4 Libeccio 61 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 10 SO max 13.5 Libeccio 70 % 1014 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 4.5 SSO max 6.3 Libeccio 81 % 1015 hPa 21 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 3.5 E max 4 Levante 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:21

