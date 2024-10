Meteo Belluno, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Belluno si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,4°C e i 18,9°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel corso della notte, le condizioni meteo a Belluno presenteranno nubi sparse con una temperatura che si manterrà attorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 71% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 18,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 77%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 3,1 km/h e i 6,7 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 18,8°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 57%, e il vento continuerà a essere debole, con una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’88%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 15,4°C entro le ore 22:00, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 94%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, e non si registreranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e una sensazione di umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 4.8 NNO max 4.5 Maestrale 90 % 1029 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 4.3 NNO max 3.9 Maestrale 87 % 1028 hPa 7 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 3.1 NNO max 3.6 Maestrale 84 % 1028 hPa 10 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.3 S max 2.6 Ostro 76 % 1028 hPa 13 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 5.8 S max 4.2 Ostro 78 % 1027 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16.6° Assenti 3.7 S max 4.6 Ostro 94 % 1028 hPa 19 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 2 % 0.1 ESE max 2.8 Scirocco 94 % 1029 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 2 % 2.2 N max 3.1 Tramontana 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.