Meteo Belluno, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Belluno di Mercoledì 9 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che accompagnerà l’intera giornata. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione, mentre chi spera in un clima più sereno dovrà pazientare.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con venti leggeri provenienti da Sud-Sud Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà da debole a moderata. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 100%.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. Si prevederà ancora pioggia leggera e temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà fissa al 100%, con venti leggeri che continueranno a spirare da Sud. Le precipitazioni, sebbene di intensità minore, saranno costanti, contribuendo a mantenere l’umidità elevata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicheranno un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Anche in questo frangente, le precipitazioni non daranno tregua, mantenendo l’umidità su livelli elevati.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non cambierà significativamente. Si assisterà a un cielo coperto con sporadiche piogge leggere, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16° perc. +16.3° 0.69 mm 2.9 SSE max 5.3 Scirocco 100 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +15.4° perc. +15.6° 0.33 mm 1.3 SSO max 2.4 Libeccio 99 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.18 mm 2.7 E max 4.2 Levante 96 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.11 mm 5 SSE max 5.1 Scirocco 93 % 1006 hPa 13 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.32 mm 6.6 S max 8.4 Ostro 95 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.27 mm 4.5 S max 7.4 Ostro 97 % 1006 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 19 % 0.2 ONO max 4.8 Maestrale 96 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.21 mm 4 SSE max 8.5 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:30

