Meteo Belluno, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Belluno si presenterà con un clima prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una mattina fresca, con valori che si attesteranno intorno ai 10°C e una leggera brezza. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere, che accompagneranno le temperature in calo, fino a raggiungere i 10°C. La serata si concluderà con cieli nuvolosi e temperature che scenderanno ulteriormente.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 99%, e la velocità del vento si attesterà intorno agli 8 km/h da Nord. L’umidità sarà alta, con valori che si aggireranno attorno all’89%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10°C intorno alle 07:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità del vento di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà sopra l’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. Le temperature scenderanno gradualmente, toccando un massimo di 13°C prima di iniziare a calare. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 90%, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.21 mm. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 94%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. L’umidità rimarrà elevata, con valori che si aggireranno attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e umido, con piogge leggere nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +6.2° Assenti 8.6 N max 10.1 Tramontana 89 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +6.3° Assenti 8.6 N max 9.8 Tramontana 86 % 1014 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° Assenti 4.7 N max 7 Tramontana 81 % 1015 hPa 10 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 4.1 SSE max 4.8 Scirocco 64 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +13.3° perc. +12.6° 0.11 mm 6.3 SSE max 3.7 Scirocco 72 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +11.2° perc. +10.7° 0.15 mm 5.5 S max 7.2 Ostro 91 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10.1° perc. +9.6° Assenti 2.3 NNO max 2.6 Maestrale 93 % 1015 hPa 22 cielo coperto +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.2 N max 6.6 Tramontana 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.