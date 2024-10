Meteo Belpasso, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà alta, con un 100% di nuvole che accompagnerà la prima parte della giornata. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 6 e i 17 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,9°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 31%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità variabile. Le condizioni di copertura nuvolosa non cambieranno, mantenendo il 100% di nuvole fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, si prevede che le temperature raggiungano il picco massimo di 29,2°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 25,7°C alle 16:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori fino al 55%.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno a circa 21,6°C intorno alle 20:00, e l’umidità si attesterà attorno al 67%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi tra i 8 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteo possano variare, ma per ora si conferma un trend di stabilità e temperature gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione nelle giornate a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Belpasso

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 6.8 ONO max 9.6 Maestrale 59 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +19° Assenti 6.3 ONO max 7.5 Maestrale 41 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23.5° perc. +22.9° Assenti 10 O max 16.6 Ponente 37 % 1011 hPa 10 cielo coperto +27.9° perc. +27.1° Assenti 15 O max 21.5 Ponente 31 % 1011 hPa 13 cielo coperto +29.2° perc. +28° Assenti 16.2 OSO max 21 Libeccio 30 % 1009 hPa 16 cielo coperto +25.7° perc. +25.5° Assenti 13.8 OSO max 19.9 Libeccio 46 % 1009 hPa 19 poche nuvole +21.7° perc. +21.7° Assenti 9.5 O max 16.8 Ponente 66 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° Assenti 8 ONO max 12.4 Maestrale 63 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:25

